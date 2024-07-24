В Европейской комиссии отреагировали на требование Венгрии вернуть нефть из России

Европейская комиссия (ЕК) отвергла требование Словакии и Венгрии рассмотреть в течение трех дней вопрос о блокировке поставок нефти из России со стороны Украины. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил агентству, что ЕК не обязана отвечать на запрос Венгрии и Словакии в течение трех дней.

Он также добавил, что в данный момент Еврокомиссия изучает суть требований Братиславы и Будапешта, а также собирает дополнительную информацию. Джилл подчеркнул, что решения о дальнейших действиях «пока не приняты».

24 июля президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна может принять ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом российской нефти.

Накануне сообщалось, что Европейская комиссия получила письма от Словакии и Венгрии, в которых страны обвиняют Украину в нарушении соглашения об ассоциации с Евросоюзом в связи с прекращением прокачки нефти из России.

22 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, останавливая транзит нефти.

Ранее МИД РФ назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России.