В избиркоме Петербурга рассказали о давлении со стороны кандидатов в депутаты

Кандидаты в депутаты муниципальных советов Санкт-Петербурга оказывают давление на избирательные комиссии, угрожая им уголовным преследованием. Об этом заявил глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, передает «Фонтанка».

«Оказание давления является уголовно наказуемым деянием. <...> Если будут провокации, мы будем вынуждены обращаться в правоохранительные органы», — сказал глава избиркома города в ходе заседания комиссии.

С 6 по 8 сентября в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора города. Документы в Горизбирком на выдвижение кандидатом подали 18 граждан. По словам Максима Мейксина, восемь человек выдвинуты избирательными объединениями, а 10 — самовыдвиженцы.

В апреле о желании принять участие в голосовании заявила глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» (СЗРП) Надежда Тихонова. Позднее региональное отделение ЛДПР выдвинуло кандидатуру бывшего петербургского депутата Максима Яковлева. Центральный комитет КПРФ одобрил кандидатуру Романа Кононенко. От партии «Родина» на выборы выдвинут генеральный директор технопарка «ИнФинТех» Мария Михайлова. Депутат МО «Ульянка» Павел Брагин — от партии «Зеленые», управляющий партнер «ЕвроМед Клиник» Александр Абдин — от Российской партии свободы и справедливости.

Ранее Матвиенко снова выдвинули на пост сенатора от Петербурга.