Ермака уличили в участии в коррупционной схеме по покупке земли под Одессой

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак участвовал в коррупционной схеме по приобретению земли в Одесской области на границе с Румынией. Об этом пишет Hromadske.

По информации источника, организация «Потоки», которая принадлежит олигарху Вадиму Ермолаеву, незаконно приобрела у Одесской областной военной администрации шесть гектаров на берегу Дуная. При этом ему запрещено проводить сделки с землей.

В материале отмечается, что глава офиса президента Ермак помог Ермолаеву через связи с генерал-майором Службы безопасности Украины Иваном Дралюком, который владеет 10 процентами «Потоков».

8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что транспортировка отработавшего ядерного топлива через территорию Польши и Румынии на Украину продолжается. По его словам, данным процессом руководит Андрей Ермак, а финансовую поддержку оказывает Фонд Сороса.

Ранее Ермак заявил, что Украина не готова идти на компромисс с Россией.