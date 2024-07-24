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В ФБР считают, что покушавшийся на Трампа американец не имел сообщников

ФБР не нашло доказательств наличия сообщников у стрелявшего в Трампа американца

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AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что у совершившего покушение на экс-президента страны Дональда Трампа молодого человека не было сообщников. Об этом сообщил директор ведомства Кристофер Рэй, передает РИА Новости.

Специалист 24 июля принял участие в слушаниях в надзорном комитете нижней палаты американского парламента. В ходе мероприятия он высказался о возможном наличии у злоумышленника пособников.

«На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки, однако расследование продолжается», — сказал Рэй.

По информации агентства, сотрудники ФБР расследуют нападение на бывшего главу государства как «попытку покушения».

Трамп подвергся нападению 13 июля, когда выступал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Молодой человек, который находился на крыше стоявшего недалеко от сцены производственного здания, несколько раз выстрелил в политика. Однако в этот момент экс-хозяин Белого дома повернул голову, поэтому его задела только одна из пуль — она попала в ухо.

Охрана быстро увела бывшего президента с мероприятия и доставила в больницу. После оказания медицинской помощи Трампа выписали.

При этом стрелка ликвидировали на месте. Впоследствии сотрудники ФБР выяснили, что им был 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Секретной службы США решила уйти в отставку из-за покушения на Трампа.

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Покушение на Трампа
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