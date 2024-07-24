Маск опроверг слухи о рекордных пожертвованиях Трампу

Американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию о том, что он будет ежемесячно жертвовать рекордные $45 млн на предвыборную кампанию бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом он написал в соцсети X.

«Это смешно. Я делаю некоторые пожертвования в фонд America PAC, но на гораздо более низком уровне», — заявил миллиардер.

13 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении предпринимателя сообщило, что Маск совершил большое пожертвование на предвыборную кампанию Трампа.

В июне сообщалось, что американские братья-миллиардеры Тайлер и Кэмерон Уинклвосс пожертвовали экс-президенту США $2 млн биткоинами на его предвыборную кампанию, поскольку Трамп «был за биткоин».

В том же месяце Трамп объявил, что его сторонники пожертвовали ему рекордные $300 млн на предвыборную кампанию в мае. Политик также отметил, что $141 млн были получены благодаря небольшим пожертвованиям от 2 млн человек, из которых 25% впервые перечислили деньги на его кампанию в 2024 году.

Ранее Маск назвал Трампа самым крутым кандидатом в президенты со времен Рузвельта.