Собравшихся в Париж россиян предупредили о русофобии

Граждан России, собравшихся посетить Олимпийские игры в Париже, предупредили о русофобской кампании французских властей. О проблемах для россиян во Франции рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Она отметила, что россиянам следуют проявить бдительность и осторожность во Франции, а также помнить, что их безопасность может быть под угрозой.

«Это высокий уровень террористической угрозы, неблагоприятная криминогенная обстановка, развернутая официальными властями страны масштабная русофобская кампания в средствах массовой информации», — сказала она.

До этого посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что желающие посетить олимпийские соревнования в Париже россияне действуют на свой страх и риск.

Он отметил, что сотрудники консульства вряд ли смогут оказать помощь россиянам, если она потребуется. У послов нет доступа к французским спортивным объектам.

Ранее в МОК рассказали, будут ли россияне в безопасности на Олимпиаде в Париже.