Экс-сотрудник СБУ отреагировал на заявления Киева о готовности к переговорам с РФ

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров прокомментировал заявления Киева о возможности переговоров с Россией. Его слова передает РИА Новости.

По его мнению, заявления о переговорах связаны с ухудшением положения Украины на фронте и в экономике.

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только на соответствующем этапе. Дипломат 24 июля провел встречу с китайским коллегой Ван И. В том числе руководители МИД двух стран обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта и возможность начала переговоров. При этом министр иностранных дел уточнил, что одним из условий для начала диалога является желание РФ добросовестно вести переговоры. Как сказал дипломат, на данный момент Киев не наблюдает подобных стремлений со стороны Москвы.

Политолог Сергей Михеев заявил, что слова Кулебы о готовности к переговорам с Москвой связаны со страхом Владимира Зеленского и его команды перед неизвестностью.

Ранее политолог допустил, что Киев уже может готовить референдум о переговорах с РФ.