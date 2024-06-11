Эксперт объяснил, почему Шольц не решится на досрочные выборы

После провала своей партии на выборах в Европейский парламент (ЕП) нынешний канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли решится на досрочные выборы по примеру Франции, поскольку проиграет на них. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов.

«Но, даже если они проиграют, к власти придет партия ХДС/ХСС, в которой состоят такие люди, как госпожа Штрахе-Штреземан, призывающая немедленно 900 тысяч резервистов в Германии призвать. Там же возле нее Борис Писториус, который твердит, что надо быть готовым к войне с Россией в 2029 году. То есть, изменений в принципе не будет», — сказал Сетов.

Что касается Франции, по его словам, президент страны Эммануэль Макрон уже воспользовался своей должностью, назначив перевыборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента) через три недели, за которые его оппонентам очень трудно будет раскрутить избирательную компанию.

Накануне в Германии завершился подсчет голосов на выборах в Европарламент, где, согласно результатам, победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, «Альтернатива для Германии» заняла второе место, а партия СДПГ Шольца показала худший результат в истории.

Партия Макрона заняла второе место на выборах в ЕП, уступив Национальному объединению, одним из лидеров которого является Марин Ле Пен. После этого французский президент распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов — первый тур назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.

Ранее лидеры немецких СДПГ и «АдГ» поссорились в прямом эфире из-за обвинений в нацизме.