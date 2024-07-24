Власти Советска отсудили у Литвы более €17 тысяч

Власти города Советска в Калининградской области отсудили у Литвы более €17 тысяч за срыв приграничного сотрудничества. На решение арбитражного суда Калининградской области обратила внимание «Газета.Ru».

Отмечается, что сумма за срыв программы приграничного сотрудничества взыскивается с литовского муниципалитета Пагегяй.

«Арбитражный суд решил взыскать с Администрации муниципалитета Пагегяй (Pagegiai municihality administration) (Литовская Республика) в пользу Администрации Советского городского округа €17 355,59 долга», — говорится в решении суда.

Решение может быть обжаловано в месячный срок.

До этого стало известно, что пограничная служба Литвы собирается ужесточить порядок въезда в зону границы с Россией и пребывания в этой зоне. Об этом заявил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерала Рустамас Любаевас. По словам Любаеваса, есть «наиболее проблемные участки», где необходимо «усилить меры безопасности».

Ранее стало известно, что Литва потратит €17 млн на контрмобильность на границах с РФ и Белоруссией.