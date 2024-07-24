В Британии заявили о сигнале Трампа Зеленскому

Дональд Трамп, выбрав кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, отправил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сигнал о том, как будет решаться вопрос по Украине в случае его переизбрания. Об этом пишет британская газета Express.

В материале издания отмечается, что Вэнс активно критикует военную помощь США Украине. Так, в апреле он заявлял об отсутствии веских причин, по которым Киеву может потребоваться американская поддержка.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказывала мнение, что перемена риторики украинского лидера и его заявления о необходимости завершить конфликт на Украине связаны с выборами в Соединенных Штатах.

22 июля Зеленский в интервью Би-би-си допустил возможность мирных переговоров с Путиным, несмотря на действующий запрет.

Он добавил, что переговоры с российским президентом могут состояться в рамках «второго саммита мира». Зеленский подчеркнул, что для этого должен быть полностью готов план мирного урегулирования конфликта, чтобы предоставить его России.

Ранее экс-советник Пентагона Час Фриман предположил, что Трамп поставит ультиматум Зеленскому.