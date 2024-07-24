Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соцсети Фарион внезапно «ожили»

В соцсетях Ирины Фарион появилось несколько сообщений

close
100%
Телеграм-канал «Ирина Фарион»

В соцсетях националистки Ирины Фарион ночью появилось несколько сообщений — однако их быстро удалили уже к утру среды, 24 июля. Записи были опубликованы в Telegram-канале Фарион.

Сообщения короткие, возможно, были сделаны как отложенные записи — и в них Фарион обращалась к нескольким разным личностям.

»Буданов, набери мне дочку!» — гласит одно из сообщений.

Вероятно, что Фарион обращалась к начальнику Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Другими «собеседниками» Фарион могли быть украинский блогер и журналистка Янина Соколова — и экс-командир батальона полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Максим Жорин: Фарион в сообщении требует от некой Соколовой передать ей номер телефона некоего Жорина в приватном сообщении.

При этом в ноябре прошлого года Фарион поссорилась с бойцами «Азова» после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова».

Остается неизвестным, кто на самом деле написал эти сообщения ночью и кто удалил их рано утром в среду, однако перед удалением их успели увидеть несколько тысяч человек.

До этого штурмовую бригаду украинской армии захотели назвать именем Ирины Фарион.

Ранее сообщалось, что отключенный свет во Львове помешал установить личность стрелявшего в Фарион.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами