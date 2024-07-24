Маск согласился, что выход Байдена из гонки не был добровольным

Предприниматель Илон Маск в социальной сети X согласился с мнением миллиардера Дэвида Сакса о том, что выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки не был добровольным.

«Демократические пропагандисты говорили о фальшивом перевороте более трех лет, а теперь они отчаянно отрицают, что произошел настоящий переворот», -— написал Сакс.

По его словам, отказ Байдена участвовать в выборах не был добровольным, это был политический удар, нанесенный экс-спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Это переворот», — отметил Сакс.

В свою очередь, Маск, комментируя публикацию, опубликовал под ней эмодзи «100», выразив, таким образом, полное согласие с мнением Сакса.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока. 23 июля он впервые после заявления о выходе из предвыборной гонки появился на публике.

Ранее Дугин назвал главную причину, по которой Байден вышел из президентской гонки.