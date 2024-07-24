Словакия пригрозила Украине ответом из-за ситуации с нефтью

Словакия может принять ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом российской нефти. Об этом заявил президент страны Петер Пеллегрини, его цитирует РИА Новости.

23 июля сообщалось, что Европейская комиссия получила письма от Словакии и Венгрии, в которых страны обвиняют Украину в нарушении соглашения об ассоциации с Евросоюзом в связи с прекращением прокачки нефти из России.

В июне ужесточили санкции в отношении «Лукойла», в связи с чем российская компания фактически лишилась права использовать украинскую территорию для транзита нефти в другие государства. В итоге Венгрия и Словакия остались без нефтяных поставок из РФ.

22 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, останавливая транзит нефти.

Ранее в Крыму назвали шантажом остановку транзита нефти Украиной.