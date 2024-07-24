Политолог: лишение нефти Венгрии и Словакии сойдет Киеву с рук

Украина использует энергетику как оружие, запрещая транзит нефти в Словакию и Венгрию, однако Киеву это сойдет с рук. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар. При этом, по его словам, отрезание стран юго-восточной Европы от поставок углеводородов — атака на весь Евросоюз (ЕС).

«По правилам, Брюссель должен сразу поставить Украину на место. Однако в ЕС оказались такие страны, как Польша и Румыния, которые готовы обменять «пророссийских» венгров и словаков на украинцев», — отметил Рар.

Он добавил, что по информации из кругов ЕС, действия Украины рассматриваются как «законные», поскольку Киев исходит якобы из «вопросов безопасности».

В июне Киев ужесточил санкции в отношении «Лукойла», в связи с чем российская компания фактически лишилась права использовать украинскую территорию для транзита нефти в другие государства. В итоге Венгрия и Словакия остались без нефтяных поставок из РФ.

Позднее стало известно, что Европейская комиссия получила письма от Словакии и Венгрии, в которых страны обвиняют Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС в связи с прекращением прокачки нефти из России.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также сообщил, что Будапешт продолжит блокировать помощь Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с приостановкой украинской стороной транзита российской нефти.

Ранее МИД РФ назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России.