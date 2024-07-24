Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог допустил, что Киев уже может готовить референдум о переговорах с РФ

Политолог Дудчак: Украина уже может готовить референдум о переговорах с Москвой

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Затягивание конфликта на годы станет для Украины катастрофой, Киев уже может готовить референдум о переговорах с Россией. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил политолог Александр Дудчак.

По его словам, у Украины уже заканчиваются возможности: население убывает, средний возраст в окопах растет.

«Думаю, они действительно готовят референдум, но вряд ли раньше января. Он покажет, что люди устали от военных условий и согласны даже на потерю территорий. На их мнение и будут ссылаться», — заявил эксперт.

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только на соответствующем этапе. Дипломат 24 июля провел встречу с китайским коллегой Ван И. В том числе руководители МИД двух стран обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта и возможность начала переговоров.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет на такого рода диалог. Глава государства пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

Ранее в США назвали условие окончания боевых действий на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами