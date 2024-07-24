Политолог допустил, что Киев уже может готовить референдум о переговорах с РФ

Затягивание конфликта на годы станет для Украины катастрофой, Киев уже может готовить референдум о переговорах с Россией. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил политолог Александр Дудчак.

По его словам, у Украины уже заканчиваются возможности: население убывает, средний возраст в окопах растет.

«Думаю, они действительно готовят референдум, но вряд ли раньше января. Он покажет, что люди устали от военных условий и согласны даже на потерю территорий. На их мнение и будут ссылаться», — заявил эксперт.

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только на соответствующем этапе. Дипломат 24 июля провел встречу с китайским коллегой Ван И. В том числе руководители МИД двух стран обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта и возможность начала переговоров.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет на такого рода диалог. Глава государства пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

Ранее в США назвали условие окончания боевых действий на Украине.