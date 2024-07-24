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Захарова высмеяла слова Бербок о главной угрозе ЕС со стороны России

Захарова назвала чудовищной глупостью слова Бербок о главной угрозе ЕС от РФ

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заявление о том, что Россия является наибольшей угрозой для безопасности в Европе, — чудовищная глупость. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

22 июля глава МИД ФРГ Анналена Бербок написала в соцсети Х, что Россия является главной угрозой для Европы.

Захарова отметила, что в Москве не удивлены «очередным антироссийским пассажем» Бербок. По ее мнению, глава МИД ФРГ плохо образована и мало разбирается как в международных делах, так и в немецкой истории.

Представитель российского МИД добавила, что то, что Бербок позволяет себе «чудовищной глупости высказывания», стало нормой.

21 июля Бербок в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявляла, что было бы наивно отказаться от размещения в стране американских ракет. По ее словам, это требуется для защиты Германии и балтийских стран на фоне того, что Россия «постоянно наращивает арсенал».

Ранее экс-советник Меркель призвал США вести диалог о разоружении с Россией.

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