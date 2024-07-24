Пекин предупредил Киев об угрозе эскалации украинского кризиса

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что на Украине сохраняется угроза эскалации конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Из заявления следует, что 24 июля дипломат провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Мероприятие состоялось в городе Гуанчжоу и длилось около трех часов.

При этом одной из ключевых тем обсуждения стал конфликт между Москвой и Киевом. Как сказал Ван И во время встречи, Пекин выступает за урегулирование украинского кризиса исключительно политическим путем.

«Глава МИД КНР отметил, что украинский кризис длится уже третий год, конфликт все еще продолжается, и существуют риски его эскалации и распространения», — говорится в публикации.

Кроме того, дипломат сообщил Кулебе об обеспокоенности китайских властей из-за текущей гуманитарной ситуации на Украине. По его словам, Пекин намерен и дальше оказывать Киеву гуманитарную материальную помощь.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины заявил о готовности властей его страны к переговорам с РФ. Однако диалог возможен только на «соответствующем этапе», уточнил он.

Ранее в Кремле прокомментировали визит Кулебы в КНР.