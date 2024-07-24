Госдума приняла закон о прибавке к пенсии в 1200 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.

«Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически», — говорится в сообщении.

Исключения составят инвалиды с детства первой группы, так как прибавка к их пенсии выплачивается в связи с уходом за такими гражданами родителями или опекунами.

Соответствующую поправку ранее одобрили в комитете Госдумы по труду.

До этого член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб сообщила, что в 2025 году страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды.

По ее словам, начиная с 1 февраля 2025 года пенсии будут индексироваться с учетом процента инфляции, а с 1 апреля — на основе роста инвестиционного портфеля.

Ранее сообщалось, что пенсионерам пяти категорий в августе повысят пенсии.