В МИД РФ указали на вероятность гражданского конфликта в США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на вероятность гражданского конфликта в США в связи с нынешним общественным расколом перед выборами президента. Ее слова приводит ТАСС.

«Какими бы ни были демократические повороты в американских выборах, а они, очевидно, будут, учитывая глубокие расколы в американском обществе, реальность гражданского конфликта. Русофобия и восприятие России как экзистенциального врага США, прошиты в доктринальных документах Штатов», — заявила дипломат.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что в Демократической партии США проявляются признаки внутреннего раскола из-за кандидатуры Камалы Харрис на пост президента страны. По его мнению, в партии «пошли трещины».

Накануне кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах разрушит страну.

В мае компания Rasmussen Reports провела опрос, согласно которому 41% американских избирателей считают, что США могут столкнуться с новой гражданской войной в ближайшие пять лет.

Ранее Байден объявил о выходе из президентской гонки.