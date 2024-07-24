Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии стало трагичной страницей в истории Западной Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Подводя итог, могу сказать, что, к сожалению, действительно ничего хорошего для стабильности и благосостояния жителей стран — членов ЕС, тем более для демократии и свободы», — заявила она.

Вопрос безопасности тоже остается открытым, учитывая конфронтационный настрой Урсулы фон дер Ляйен, добавила Захарова.

Захарова до этого заявляла, что перемена риторики украинского лидера Владимира Зеленского и его заявления о необходимости завершить конфликт на Украине связаны с выборами в Соединенных Штатах.

Позже Захарова заявила, что Зеленский любой ценой стремится сохранить власть, в связи с чем он и провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом после покушения на последнего.

Ранее Захарова прокомментировала заявление Байдена о выходе из президентской гонки.