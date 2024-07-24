Если бы Украина хотела вести переговоры с Россией, она бы отменила указ о самозапрете на их проведение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

«Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения», — сказал он.

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил, что украинские власти готовы вступить в диалог с Россией по поводу завершения конфликта. Ван И в ответ отметил приверженность Пекина политическому варианту разрешения конфликта между РФ и Украиной и заверил, что страна продолжит играть конструктивную роль в его урегулировании.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на это запрет в стране. Он отметил, что переговоры с Путиным могут состояться в рамках «второго саммита мира».

В начале июля о готовности к переговорам заявил и сам Путин. Глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Российский лидер также обратил внимание, что это украинские власти прекратили всякие контакты с Москвой.

Ранее во Франции рассказали о плане Зеленского обвинить Россию в срыве мирных переговоров.