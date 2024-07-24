В МИД РФ сообщили о расширении военно-морской активности США и Японии

США и Япония в последнее время расширили свою военно-морскую активность у границ РФ. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко, передает ТАСС.

По его словам, сейчас Москва внимательно следит за действиями Токио по ускоренной ремилитаризации страны.

«Япония не только наращивает свой военный потенциал, фактически не считаясь со все еще действующими конституционными ограничениями в этой области, но и совместно с США расширяет военно-морскую активность вблизи наших границ», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в то же время Вашингтон и Токио пытаются втянуть в эту активность государства из других регионов. В первую очередь речь идет о странах — членах НАТО.

Более того, Руденко обратил внимание на попытки японского правительства «размыть» безъядерный статус страны. В частности, Япония обсуждает с США перспективы размещения на своей территории американских ракет средней дальности. Как сказал замглавы МИД РФ, российская сторона не планирует оставлять без ответа любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам.

22 июля помощник государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк сообщил, что власти страны готовы защищать Японию с применением любых средств. В том числе речь идет о ядерном оружии.

Ранее в США призвали приглашать Японию на все будущие саммиты НАТО.