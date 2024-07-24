Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис

В Демократической партии США проявляются признаки внутреннего раскола из-за кандидатуры Камалы Харрис на пост президента страны. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, в партии «пошли трещины».

«В Соединенных Штатах уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Харрис. Видимо, это те в «элите администрации», кто не воспринимал ее всерьез», — написал Пушков.

По его мнению, нынешний президент США Джо Байден хотел избежать этого «зерна раскола».

«Кандидатура Харрис вызывает неприятие у многих демократов. Все это на руку Трампу», — подытожил сенатор.

23 июля кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах разрушит страну.

До этого опрос агентства Reuters и компании Ipsos показал, что Харрис опережает Трампа на два процентных пункта после того, как Байден вышел из президентской гонки.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.