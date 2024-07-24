Япония назвала неприемлемыми санкции, введенные Россией

Японская сторона выразила протест в связи с введением Россией санкций против ряда японских граждан. Об этом во время брифинга заявил генсек правительства Японии Есимаса Хаяси, его цитирует РИА Новости.

«Подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми», — пожаловался чиновник.

Несмотря на то, что введенные РФ санкции стали ответом на ограничительные меры со стороны Японии, Хаяси считает их неправомерными в отличие от японских. Последние, напомнил чиновник, введены из-за военной спецоперации России на Украине.

23 июля Москва в ответ на санкции Токио ввела запрет на въезд в Россию 13 гражданам Японии. В список были включены основатель корпорации RAKUTEN Микитани Хироси, председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, а также топ-менеджеры крупных японских фирм.

В июне Япония ввела санкции против более 40 российских компаний и 11 физлиц. В число предприятий, попавших под ограничительные меры, — входящее в госкорпорацию «Ростех» ОАО «Туполев».

Ранее сообщалось, что Токио выделит Киеву миллиарды из доходов от замороженных активов России.