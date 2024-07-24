Советники Трампа хотят, чтобы союзники по НАТО тратили на оборону 3% ВВП

Советники кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа предложили в случае его победы на выборах главы государства потребовать от союзников по НАТО увеличить траты на военные нужды. Об этом, ссылаясь на хорошо информированные источники, сообщает агентство Bloomberg.

Такая идея возникла на недавно прошедшем национальном съезде республиканцев в Милуоки. Советники Трампа выдвинули идею о том, что государства Североатлантического альянса должны тратить на оборону 3% валового внутреннего продукта (ВВП).

Источники агентства отметили, что предложение об увеличении военных расходов странами НАТО пока является только идеей, еще не ставшей официальной политикой команды Трампа.

До этого американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что взносы Соединенных Штатов в Североатлантический альянс «абсурдно выше», чем в европейских странах, Европа сама может платить за свою оборону.

Ранее в США заявили о вероятном выходе из НАТО в случае победы Трампа.