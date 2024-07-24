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Клинтон предупредила Харрис о трудностях борьбы за пост президента

NYT: Клинтон предупредила Харрис о сексизме во время избирательной кампании

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Kevin Mohatt/Reuters

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон предупредила вице-президента США Камалу Харрис о трудностях борьбы за пост президента. Ее слова опубликовало издание The New York Times.

«Я знаю кое-что о том, как сложно для сильной женщины-кандидата бороться с сексизмом и двойными стандартами в американской политике», — поделилась Клинтон.

По словам Клинтон, успех Харрис, несмотря на краткий оставшийся для предвыборной компании срок, может принести то, что она воплощает собой «свежее начало», а также «может предложить надежду, объединяющее видение». Бывшая глава Госдепа подчеркнула, что Харрис талантлива, опытна и «готова быть президентом».

В 2016 году Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу на президентских выборах в США, однако, несмотря на это, она выразила убежденность в том, что вице-президент Харрис может победить ее бывшего соперника.

До этого Трамп заявил, что считает свою соперницу вице-президента США Харрис «злобной и тупой».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.

Ранее команда Харрис собрала за первые 24 часа предвыборной кампании рекордные $81 млн.

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