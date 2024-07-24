Министр иностранных дел Белоруссии прибыл в Пхеньян

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков прибыл с визитом в Пхеньян. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В аэропорту столицы КНДР Рыженкова встретил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Чон Гю. Затем в честь прибывшей белорусской делегации состоялся прием, в котором участвовала глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Она заявила о неизменной готовности правительства Северной Кореи к открытию нового этапа всестороннего развития двусторонних отношений.

В свою очередь, Рыженков отметил, что связи между Белоруссией и КНДР будут углубляться на основе взаимного доверия и уважения, а также благодаря интересу лидеров двух государств.

До этого сообщалось, что в КНДР с визитом прибыл генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

На прошлой неделе Северную Корею посетила российская делегация во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко.

Ранее стало известно, что символизируют цифры номера Aurus, подаренного Путиным Ким Чен Ыну.