Секретная служба посоветовала Трампу проводить митинги на закрытых площадках

Секретная служба США рекомендовала кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу проводить предвыборные митинги только на крытых площадках. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Washington Post (WP).

После состоявшегося 13 июля в Пенсильвании покушения на Трампа сотрудники Секретной службы рекомендовали политику и его предвыборному штабу по соображениям безопасности прекратить на открытом воздухе организацию крупных митингов и мероприятий с большим числом посетителей.

В связи с этим предвыборный штаб экс-президента ищет крытые площадки, в частности, баскетбольные стадионы, которые могли бы вместить несколько тысяч человек. Проведение мероприятий на открытом воздухе больше не планируется.

До этого президент США Джо Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу секретной службы США Кимберли Читл, которая взяла на себя вину за действия своих сотрудников, допустивших покушение на Трампа.

13 июля произошло покушение на Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из клиники.

Ранее сообщалось, что охрана Трампа переведена в круглосуточный режим до конца избирательной кампании.