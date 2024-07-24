Бывший британский министр выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консерваторов

Бывший министр иностранных и внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в социальной сети X.

По словам Клеверли, тори необходимо восстановить репутацию партии как силы, которая, «находясь у власти, помогает расти экономике, помогает людям достигать их целей, реализовывать их мечты».

Своим избирателям политик обещает снижение налогов, снижение роли государства в экономике, поддержку бизнеса посредством дерегулирования вместо субсидий и рост расходов на оборону до 3% от ВВП Великобритании.

Выдвижение кандидатур будет продолжаться до ухода британского парламента на летние каникулы 30 июля.

До этого доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин объяснил поражение консерваторов на выборах в Великобритании кризисом в партии.

Ранее Клеверли извинился за шутку об изнасиловании своей жены.