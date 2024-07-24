В Госдепе подтвердили проведение в ОАЭ переговоров по восстановлению сектора Газа

В ОАЭ состоялись переговоры о восстановлении сектора Газа после завершения конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает ТАСС.

По его словам, на встрече в ОАЭ, в которой с американской стороны принял участие старший советник госсекретаря США Том Салливан, обсуждались планы установления режима прекращения огня, а также последующего развития палестинского анклава.

Миллер отказался сообщить подробности прошедших переговоров, так как они носят «чувствительный характер».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от победы над радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

22 июля постоянный председатель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Израиль игнорирует все мирные подходы к урегулированию в ситуации в секторе Газа, включая «план Байдена».

Ранее Израиль нанес удары по нефтехранилищам в Йемене.