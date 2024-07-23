Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума защитила выплаты военнослужащим от изъятия за долги

Государственная дума приняла закон, защищающий выплаты за участие в СВО от списания

close
100%
Shutterstock/Champion studio

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, защищающий выплаты военнослужащим за участие в специальной военной операции на Украине от списания при банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, доходы, полученные за участие в СВО, будут исключены из общей конкурсной массы для погашения долгов. По новым правилам финансовые управляющие не смогут закрывать счета и блокировать операции по картам, открытым для получения «боевых».

По мнению первого замруководителя думской фракции партии Дмитрия Вяткина, это восстановит справедливость в отношении тех, кто воюет, но в силу жизненных обстоятельств находится под процедурой банкротства.

До этого Государственная дума сразу в двух чтениях приняла закон о праве работодателя передавать данные о военнообязанных сотрудниках в военный комиссариат.

Отличие от ныне действующих положений в том, что для направления сведений в военкомат можно будет использовать не только портал «Госуслуги», но и создаваемый «Единый электронный реестр воинского учета».

Ранее стало известно, что в реестре Минобороны появится информация об имуществе призывников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами