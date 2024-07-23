Госдума защитила выплаты военнослужащим от изъятия за долги

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, защищающий выплаты военнослужащим за участие в специальной военной операции на Украине от списания при банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, доходы, полученные за участие в СВО, будут исключены из общей конкурсной массы для погашения долгов. По новым правилам финансовые управляющие не смогут закрывать счета и блокировать операции по картам, открытым для получения «боевых».

По мнению первого замруководителя думской фракции партии Дмитрия Вяткина, это восстановит справедливость в отношении тех, кто воюет, но в силу жизненных обстоятельств находится под процедурой банкротства.

До этого Государственная дума сразу в двух чтениях приняла закон о праве работодателя передавать данные о военнообязанных сотрудниках в военный комиссариат.

Отличие от ныне действующих положений в том, что для направления сведений в военкомат можно будет использовать не только портал «Госуслуги», но и создаваемый «Единый электронный реестр воинского учета».

Ранее стало известно, что в реестре Минобороны появится информация об имуществе призывников.