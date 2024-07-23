Путину подарили меч из дамасской стали

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину подарили из дамасской стали в честь 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что подарок передал сирийский посол Башар Джаафари — он передал его заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову.
Также аналогичные подарки получили и другие российские официальные лица, включая главу МИД России Сергея Лаврова и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Дипломатической академии МИД России.
21 июля пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поздравил сирийского коллегу Башара Асада с 80-летием установления дипломатических отношений между странами. Российский лидер подчеркнул, что развитие связей между странами идет в русле упрочения мира и стабильности.
Ранее стало известно, что будет с оленихой, подаренной Путину.