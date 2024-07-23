В Ирландии заявили, что Байдена сместили с поста президента

Ирландский журналист Чей Боуз утверждает, что решение о том, что президент США Джо Байден выйдет из предвыборной гонки, приняли пять человек из его окружения, что говорит об отсутствии реальной демократии в стране. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) журналиста.

По его мнению, решение о смещении Байдена приняли люди, которые затем открыли шлюзы с десятками миллионов долларов, чтобы ситуация выглядела правдоподобно.

По словам Боуза, американцы сами не живут в демократической стране.

Вечером 23 июля президент США Джо Байден впервые после заявления о выходе из предвыборной гонки появился на публике.

До этого лечащий врач президента Кевин О'Коннор заявил, что Байден больше не страдает от симптомов коронавируса. По его словам, показатели Байдена, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Ранее политолог объяснил, почему Байден поддержал Харрис в президентской гонке.