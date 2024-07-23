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Макрон рассказал, когда может произойти смена правительства Франции

Макрон не намерен менять правительство как минимум до середины августа

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Christian Hartmann/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен назначать нового премьера и менять правительство как минимум до середины августа, когда закончатся Олимпийские игры. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что действующее правительство подготовило игры, поэтому его ответственность заключается в том, чтобы они прошли хорошо. Макрон добавил, что выбирает стабильность, поэтому французский кабмин продолжит действовать, а до середины августа правительство будет сфокусировано на играх.

По его словам, смена премьера и назначение нового правительства сейчас создали бы «хаос». Президент также вновь подтвердил, что не намерен уходить в отставку и останется на посту до истечения второго мандата.

Во Франции продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку. 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя.

Ранее Макрон пожаловался на вмешательство Израиля в выборы во Франции.

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