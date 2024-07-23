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Левые выдвинули Кастец на пост премьера во Франции

Блок левых во Франции выдвинули Люси Кастец на пост премьера

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France Televisions

Блок левых партий «Новый народный фронт», победивший на выборах в парламент Франции, выдвинул единого кандидата на пост премьер-министра — Люси Кастец. Об этом сообщает BFMTV.

«Новый народный фронт» представил президенту республики предложение назначить премьер-министром Люси Кастец», — сказано в сообщении.

Кастец занимает пост руководителя финансового отдела мэрии Парижа. Отмечается, что она активно выступала против пенсионной реформы во Франции, в результате которой был поднят возраст выхода на пенсию. Реформа вызвала многочисленные протесты.

23 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен назначать нового премьера и менять правительство как минимум до середины августа, когда закончатся Олимпийские игры. По его словам, смена премьера и назначение нового правительства в настоящее время создали бы «хаос».

Ранее Захарова заявила, что Макрон должен искупаться в Сене, чтобы заслужить доверие.

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