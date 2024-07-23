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Паспорт России поднялся в рейтинге силы на шесть позиций

АТОР: паспорт РФ поднялся в рейтинге самых сильных паспортов до 45-й позиции

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МВД России/14.мвд.рф

Паспорт России поднялся в рейтинге самых сильных паспортов мира до 45-й позиции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на обновленный индекс паспортов компании Henley&Partners.

Вместе с Россией на этой позиции находится также Турция. За год российский паспорт поднялся в рейтинге на шесть позиций.

Рейтинг силы паспортов определяется тем, в какое количество стран без виз могут поехать его обладатели. В данный момент, россияне имеют возможность без виз поехать в 116 государств на Земле.

На первом месте в этом рейтинге находится Сингапур — его граждане могут поехать в 195 стран без оформления визы.

До этого власти Таиланда в одностороннем порядке заменили временно разрешенный 60-дневный безвизовый въезд для граждан РФ на постоянно действующий.

Помимо соглашения для россиян все еще действует 60-дневный безвизовый въезд в страну, который разрешили отдельным приказом МВД Таиланда.

Ранее стало известно, какие европейские страны выбирают российские туристы.

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