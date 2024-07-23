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Украина обсудила с США ситуацию на фронте

Ермак обсудил ситуацию на украинском фронте с советником Харрис Гордоном

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Shannon Stapleton/Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался по телефону с советником вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Филипом Гордоном. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В публикации отмечается, что Ермак заявил о необходимости усиливать средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины западными системами.

Стороны также обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона. Ермак и Гордон также поговорили о результатах «саммита мира», прошедшего в Швейцарии в июне.

До этого министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич заявил, что Варшава может передать Киеву свои истребители МиГ-29 в конце 2024 — начале 2025 года.

По его словам, это будет зависеть от сроков поставки стране новых американских F-35 для нужд ВВС Польши.

Накануне стало известно, что власти Украины и Британии договорились о кредитной поддержке военных поставок в интересах ВСУ.

Согласно подписанному соглашению, британским поставщикам оружия разрешается заключать с Украиной кредитные договоры и контракты на сумму £2 млрд ($2,58 млрд).

Ранее в Британии призвали с осторожностью помогать Украине, чтобы избежать ответа России.

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