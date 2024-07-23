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Россия запретила въезд ряду японских граждан

МИД: Россия запрещает въезд 13 гражданам Японии в ответ на санкции Токио

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва в ответ на санкции Токио вводит запрет на въезд в Россию 13 гражданам Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что приняли запрет на въезд в рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Японии в России.

В публикации отмечается, что в список на запрет на въезд в Россию были включены основатель корпорации RAKUTEN Микитани Хироси, председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, а также топ-менеджеры крупных японских фирм.

В июне Япония ввела санкции против более 40 российских компаний и 11 физлиц. В число предприятий, попавших под ограничительные меры, – входящее в госкорпорацию «Ростех» ОАО «Туполев».

В МИД отреагировали на антироссийские санкции Японии. В министерстве указали, что санкции Японии направлены на разрушение стратегического партнерства России и КНДР. Там также подчеркнули, что Москва ответит на действия Токио максимально жесткими контрмерами, руководствуясь национальными интересами.

Ранее «Ростех» прокомментировал введенные Японией санкции.

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