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Байден с первых дней президентства считал Харрис готовой сменить его на посту

Белый дом: Байден с начала президентства считал Харрис готовой возглавить США

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Carlos Barria/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден с начала своего президентского срока считал вице-президента Камалу Харрис готовой управлять страной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире телеканала ABC News.

«Он выбрал Камалу Харрис в вице-президенты, поскольку с первого дня верил, что она будет способна руководить», – сообщила пресс-секретарь.
Жан-Пьер подчеркнула, что Байден считает нынешнего вице-президента «подходящим человеком» для того, чтобы возглавить кампанию Демократической партии.

При этом пресс-секретарь добавила, что Байден не собирается прекращать работу на посту президента, не смотря на то, что покинул предвыборную гонку. Перед своим уходом глава Белого дома намерен довести все дела до конца, пояснила Жан-Пьер.

Как сообщалось до этого, президент Джо Байден готов серьезно заняться предвыборной кампанией демократов вместе с вице-президентом Камалой Харрис.

Ранее политолог объяснил, почему Байден поддержал Харрис в президентской гонке.

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