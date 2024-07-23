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Бербок поддержала выдвижение Харрис на пост президента США словами о тестостероне

Бербок приветствовала выдвижение Харрис на пост президента США

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Liesa Johannssen/Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок приветствовала возможное выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства на предстоящих выборах. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции со своим нидерландским коллегой Каспаром Велдкампом, передает РИА Новости.

«Вас не удивит, что в мире, где в воздухе иногда слишком много витает тестостерона, сильные женщины в определенных ситуациях могут не навредить, а наоборот, принести пользу», – сказала министр.

Бербок добавила, что на текущий момент трансатлантические отношения сильные. По ее словам, этому способствовали решения действующего президента США Джо Байдена. Германия продолжит укреплять нынешние связи, независимо от результатов предстоящих выборов в Штатах, заключила министр.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. 21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. По словам президента, США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня».

23 июля Камала Харрис заявила, что намерена официально баллотироваться на выборы президента страны. Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении вице-президента в кандидаты на пост главы государства.

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