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Китай ввел строгие меры для защиты государственных тайн

SCMP: Китай ввел строгие меры для защиты государственных тайн

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Global Look Press

Китай усилил правила и проверки в отношении государственных служащих, которые имеют доступ к гостайнам. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

«Новые правила предназначены в качестве руководства для чиновников, работающих в обширном государственном секторе Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные правила «призваны лучше защитить государственные тайны». Также они подразумевают более строгую проверку служащих, работающих с ними.

По словам авторов, новые правила необходимы для того, что бы обезопасить КНР от иностранных конкурентов, которые могут получить различные данные о Китае.

До этого американский президент Джо Байден в интервью журналу Time заявил, что Китай вмешивается в выборы главы США. Он заявил, что есть доказательство того, что вмешательство происходит. При этом глава государства не стал раскрывать подробности, отметив, что это «точка зрения разведки».

Ранее британскую разведку обвинили в вербовке двух китайских чиновников.

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