В Госдуме оценили идею обязать блогеров жертвовать на социальные проекты

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в интервью RT прокомментировал инициативу, согласно которой часть рекламы у инфлюенсеров будет отдаваться на социальные проекты.

«Если мы говорим о социальной рекламе, это приветствуется», — сказал Кирьянов.

При этом он подчеркнул, что необходимо точно определить отдельный процент социальной рекламы для представителей блогосферы, отличающийся от других отраслей, связанных с рекламой.

В конце июля Ассоциация блогеров и агентств предложила ввести норму, согласно которой 5% от общего годового объема различной рекламы у инфлюенсеров нужно будет отдавать на социальные проекты.

До этого газета «Известия» сообщила, что в Госдуме рассмотрят поправку, согласно которой блогеры и владельцы Telegram-каналов, имеющие аудиторию свыше 10 тыс. человек, должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор (РКН).

По данным издания, эта мера будет содействовать верификации и идентификации абонентов. Блогеров, которые не выполнят это условие, могут заблокировать.

Ранее YouTube заблокировал канал Мосбиржи.