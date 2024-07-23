Эксперт объяснил любовь Шольца к старым вещам

Профайлер Илья Степанов в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал недавнее признание канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он до сих пор пользуется старым ламповым телевизором. По словам эксперта, любовь к старым вещам может указывать на страх политика перед переменами в жизни.

Вещевой консерватизм Шольца может проявляться в безвольной пассивности и несамостоятельности ФРГ на политической арене, обратил внимание Степанов.

«Все очень просто — это точная оппозиция любым переменам. Как говорится, давайте не будем раскачивать лодку, в которой мы вместе все находимся», — сказал профайлер.

Он добавил, что в случае Шольца и народа Германии, любовь к старым вещам может указывать и на избегание тревог.

Накануне канцлер ФРГ рассказал, что его ламповый телевизор, хоть и стар, но отлично работает. По словам политика, когда он видит современную модель, то думает про себя, что скоро все равно появится новая и отказывается от покупки. Шольц считает, что немцы не покупают электрокары, потому что руководствуются той же логикой. И все же он призвал соотечественников «рискнуть».

В сентябре 2022 года Шольц рассказал, что черный портфель, которым он активно пользуется, был приобретен им 40 лет назад. Политик отметил, что носит в нем очки, бумаги и газеты.

Ранее в Германии объяснили, почему Шольц отказался сбивать российские ракеты.