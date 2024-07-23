Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума приняла закон о режиме высылки мигрантов

ГД приняла в двух чтениях закон о введении миграционного режима высылки из РФ

close
100%
Depositphotos

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который направлен на введение режима высылки иностранных граждан, не имеющих законных оснований находиться в России. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Режим высылки будет применяться в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ без законных оснований.

Также отмечалось, что депутаты Госдумы утвердили поправку, предусматривающую возможность пропуска иностранцев через госграницу в страну их гражданства по документам с просроченным сроком действия или техническими неисправностями. Отмечается, что иностранец сможет выехать на родину в случае, если документы позволяют идентифицировать его личность.

До этого комитет Государственной думы по делам СНГ рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о введении миграционного режима высылки.

8 июля МВД России подготовило законопроект, который предлагает расширение перечня статей, предполагающих выдворение в отношении мигрантов-нарушителей.

Ранее в МВД РФ рассказали, как проводят проверки мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами