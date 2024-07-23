Госдума приняла закон о режиме высылки мигрантов

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который направлен на введение режима высылки иностранных граждан, не имеющих законных оснований находиться в России. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Режим высылки будет применяться в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ без законных оснований.

Также отмечалось, что депутаты Госдумы утвердили поправку, предусматривающую возможность пропуска иностранцев через госграницу в страну их гражданства по документам с просроченным сроком действия или техническими неисправностями. Отмечается, что иностранец сможет выехать на родину в случае, если документы позволяют идентифицировать его личность.

До этого комитет Государственной думы по делам СНГ рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о введении миграционного режима высылки.

8 июля МВД России подготовило законопроект, который предлагает расширение перечня статей, предполагающих выдворение в отношении мигрантов-нарушителей.

Ранее в МВД РФ рассказали, как проводят проверки мигрантов.