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МИД назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России

Захарова назвала транзит нефти через Украину «кнопкой манипуляции» для Киева

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Транзит энергоресурсов через Украину давно стал «кнопкой манипуляции» для Киева, чьи действия в этом русле получали поощрение с Запада, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Транзит энергоресурсов стал для киевского режима буквально вот такой кнопкой манипуляции людьми, странами, народами и так далее», — сказала дипломат.

По ее словам, западные кураторы Украины должны были остановить подобную политику, однако делалось противоположное — такой подход Киева поощрялся.

Захарова добавила, что стимулируемая США политика властей Украины «сейчас уже выросла в настоящий терроризм международного размера».

22 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, останавливая транзит нефти.

В июне Киев ужесточил санкции в отношении «Лукойла», в связи с чем российская компания фактически лишилась права использовать украинскую территорию для транзита нефти в другие государства. В итоге Венгрия и Словакия остались без нефтяных поставок из РФ.

Издание Politico Europe утверждает, что Венгрии грозит топливно-энергетический кризис из-за остановки транзита нефти «Лукойла» через Украину.

Ранее в Кремле ответили, будет ли РФ пытаться разблокировать транзит нефти через Украину.

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