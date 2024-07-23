Комитет Верховной рады одобрил продление военного положения на Украине

Комитет Верховной рады Украины поддержал продление в стране военного положения и мобилизации. Об этом со ссылкой на депутата Ярослава Железняка в Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

Железняк пояснил, что при голосовании в Раде законопроекту нужно будет набрать 226 голосов. После чего документ направят на подпись к главе государства.

Утром 23 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения (которое на сегодняшний день действует до 11 августа 2024 года) и мобилизации. Ожидается, что военное положение будет продлено на 90 дней, до 9 ноября 2024 года.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевались.

22 июля украинский суд отложил до сентября рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского о назначении выборов президента. По его мнению, выборы необходимы для сохранения конституционного строя страны. Во время действия военного положения их проведение запрещено.

Ранее в МИД РФ раскритиковали решение Зеленского продлить военное положение на Украине.