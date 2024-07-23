Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комитет Верховной рады одобрил продление военного положения на Украине

«РБК-Украина»: комитет Верховной рады согласился с продлением военного положения

close
100%
РИА «Новости»

Комитет Верховной рады Украины поддержал продление в стране военного положения и мобилизации. Об этом со ссылкой на депутата Ярослава Железняка в Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

Железняк пояснил, что при голосовании в Раде законопроекту нужно будет набрать 226 голосов. После чего документ направят на подпись к главе государства.

Утром 23 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения (которое на сегодняшний день действует до 11 августа 2024 года) и мобилизации. Ожидается, что военное положение будет продлено на 90 дней, до 9 ноября 2024 года.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевались.

22 июля украинский суд отложил до сентября рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского о назначении выборов президента. По его мнению, выборы необходимы для сохранения конституционного строя страны. Во время действия военного положения их проведение запрещено.

Ранее в МИД РФ раскритиковали решение Зеленского продлить военное положение на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами