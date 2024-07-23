Токаев отказался помиловать осужденного на 18 лет за госизмену Масимова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказал в помиловании обвиняемому в государственной измене бывшему председателю комитета национальной безопасности (КНБ) Кариму Масимову. Об этом сообщает Informburo со ссылкой на администрацию президента.

Ходатайство осужденного Масимова о помиловании 27 июня рассмотрела комиссия по вопросам помилования при президенте Казахстана. Уточняется, что о решении уже сообщили автору ходатайства.

В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил экс председателя КНБ к 18 годам тюрьмы. Его признали виновным в госизмене, превышении должностных полномочий и насильственном захвате власти.

В марте 2024 года Масимов направил ходатайство на имя президента республики Казахстан о помиловании.

Карима Масимова арестовали в Казахстане по подозрению в государственной измене в январе 2022 года, также был арестован его заместитель Ануар Садыкулов.

Ранее бывший координатор «Штаба Навального» (организация запрещена в России) попросила Путина о помиловании.