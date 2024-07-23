Неверов может перейти в комитет Госдумы по делам национальностей

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Неверов захотел перейти в комитет Госдумы по делам национальностей. Его слова передает ТАСС.

«Хочу в комитет по делам национальностей, по крайней мере, буду туда проситься», — сказал он.

23 июля Государственная дума в ходе пленарного заседания планирует рассмотреть постановление об освобождении Неверова от должности вице-спикера палаты парламента. Постановление внесла комиссия ГД по регламенту.

«Освободить депутата Госдумы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», — говорится в документе.

19 июля о скорых перестановках среди депутатов Госдумы сообщали «Ведомости». Речь шла в том числе и о Неверове.

В мае газета со ссылкой на источники писала, что вопрос о возможном уходе Неверова встал после того, как было принято решение освободить должность вице-премьера под Викторию Абрамченко. Сообщалось, что после ухода Неверов может перейти на работу в другое ведомство, освободив мандат депутата от Смоленской области.

Ранее в Госдуме предложили лицензировать блогеров.