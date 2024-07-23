Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неверов может перейти в комитет Госдумы по делам национальностей

Депутат Неверов планирует перейти в комитет Госдумы по делам национальностей

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Неверов захотел перейти в комитет Госдумы по делам национальностей. Его слова передает ТАСС.

«Хочу в комитет по делам национальностей, по крайней мере, буду туда проситься», — сказал он.

23 июля Государственная дума в ходе пленарного заседания планирует рассмотреть постановление об освобождении Неверова от должности вице-спикера палаты парламента. Постановление внесла комиссия ГД по регламенту.

«Освободить депутата Госдумы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», — говорится в документе.

19 июля о скорых перестановках среди депутатов Госдумы сообщали «Ведомости». Речь шла в том числе и о Неверове.

В мае газета со ссылкой на источники писала, что вопрос о возможном уходе Неверова встал после того, как было принято решение освободить должность вице-премьера под Викторию Абрамченко. Сообщалось, что после ухода Неверов может перейти на работу в другое ведомство, освободив мандат депутата от Смоленской области.

Ранее в Госдуме предложили лицензировать блогеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами