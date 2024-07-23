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В МИД РФ раскритиковали решение Зеленского продлить военное положение на Украине

Захарова: законопроектом о продлении военного положения Зеленский спасает себя

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Внесением в Верховную раду законопроекта о продлении военного положения на Украине президент страны Владимир Зеленский спасает только себя, расплачивается жизнями украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский спасает только себя, он готов платить за собственное спасение огромную цену, и он расплачивается жизнями граждан Украины», — сказала дипломат.

23 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране.

Военное положение на сегодняшний день действует до 11 августа 2024 года.

Как сообщал депутат Рады Ярослав Железняк, ожидается, что военное положение будет продлено на 90 дней — до 9 ноября 2024 года.

16 апреля 2024 года Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка. Для военнообязанных стало обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки считаются полученными даже без вручения лично в руки.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевались.

Ранее глава минюста Украины раскрыл планы по привлечению в ВСУ тысяч заключенных.

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