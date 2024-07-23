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В Раде сорвали исключение критикующей ВСУ депутата из оборонного комитета

«Страна.ua»: исключение депутата Безуглой из оборонного комитета Рады сорвали

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Депутаты Верховной рады из фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» сорвали голосование за исключение Марьяны Безуглой из комитета по обороне. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на парламентария Сергея Евтушка.

По словам депутата, «слуги народа» покинули заседание регламентного комитета, в результате чего голосование не состоялось из-за отсутствия кворума.

При этом сам оборонный комитет накануне проголосовал за исключение Безуглой, но его решение должны утвердить на заседании Верховной рады.

17 июля Безуглая вышла из фракции «Слуга народа» с сохранением депутатского мандата.

14 июля Безуглая сообщила, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский не верит в победу ВСУ и «согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции».

Она уже не раз критиковала главнокомандующего и отдельные подразделения армии страны. Однако украинские СМИ прислушиваются ко всем ее заявлениям, потому что есть версия, что высказывается она не «сама по себе», а по указке офиса Владимира Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Безуглая унизила Зеленского подписью к его встрече с Залужным.

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